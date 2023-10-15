Вашингтон заявил о попытках освободить заложников ХАМАС

Глава Госдепа Блинкен: США пытаются освободить заложников Хамас в секторе Газа

Американское руководство сконцентрировано на попытках освободить находящихся у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа заложников, заявил глава американского госдепартамента Энтони Блинкен, передает Al Arabiya.

Во время визита в Каир американский дипломат отметил, что не будет раскрывать детали. «Мы очень сильно сконцентрированы на вызволении заложников. Это еще одно из ужасных действий, совершенных ХАМАС… Мы намерены вызволить наших граждан», — указал он.

Телеканал со ссылкой на администрацию США уточнил, что с начала эскалации конфликта между Палестиной и Израилем погибли 27 американских граждан, еще 14 считаются пропавшими без вести. Вашингтон предполагает, что их могли взять в заложники и силой увезти в сектор Газа.

Ранее армия Израиля заявила, что у ХАМАС в плену находятся 155 человек.