Иран предупредил Израиль о последствиях ударов по сектору Газа

МИД Ирана: Израиль предупрежден о последствиях ударов по Газе

Тегеран через посредников предупредил Тель-Авив о последствиях продолжения нанесения ударов по сектору Газа, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Его цитирует ТАСС.

По его словам, если к предупреждению не прислушаются, завтра будет поздно.

«Мы сообщили сионистскому образованию через его союзников, что, если его преступления в секторе Газа не прекратятся, завтра будет поздно», — подчеркнул он.

Ранее в Иране заявили о готовности вмешаться при начале наземной операции Израиля.