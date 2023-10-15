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16:14, 15 октября 2023Мир

Иран предупредил Израиль о последствиях ударов по сектору Газа

МИД Ирана: Израиль предупрежден о последствиях ударов по Газе

Фото: Mutasem Murtaja / Reuters

Тегеран через посредников предупредил Тель-Авив о последствиях продолжения нанесения ударов по сектору Газа, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Его цитирует ТАСС.

По его словам, если к предупреждению не прислушаются, завтра будет поздно.

«Мы сообщили сионистскому образованию через его союзников, что, если его преступления в секторе Газа не прекратятся, завтра будет поздно», — подчеркнул он.

Ранее в Иране заявили о готовности вмешаться при начале наземной операции Израиля.

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    Варвара Кошечкина
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