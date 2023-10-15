В Иране заявили о готовности вмешаться при начале наземной операции Израиля

Axios: Иран сообщил Израилю, что может вмешаться при начале наземной операции

Иран через ООН направил послание Израилю о том, что не хочет дальнейшей эскалации арабо-израильского конфликта. Об этом сообщает портал Axios.

Уточняется, что страна будет вынуждена вмешаться в случае начала наземной операции в секторе Газа. По информации портала, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился в Бейруте с спецкоординатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом. Отмечается, что представитель ООН призвал министра помочь в предотвращении расширении конфликта на Ближнем Востоке.

Источники подчеркнули, что Веннесланд позвонил советнику Израиля по национальной безопасности Цахи Ханегби и передал послание Ирана.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.