Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:23, 15 октября 2023Мир

В Иране заявили о готовности вмешаться при начале наземной операции Израиля

Axios: Иран сообщил Израилю, что может вмешаться при начале наземной операции

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Иран через ООН направил послание Израилю о том, что не хочет дальнейшей эскалации арабо-израильского конфликта. Об этом сообщает портал Axios.

Уточняется, что страна будет вынуждена вмешаться в случае начала наземной операции в секторе Газа. По информации портала, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился в Бейруте с спецкоординатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом. Отмечается, что представитель ООН призвал министра помочь в предотвращении расширении конфликта на Ближнем Востоке.

Источники подчеркнули, что Веннесланд позвонил советнику Израиля по национальной безопасности Цахи Ханегби и передал послание Ирана.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Средства ПВО перехватили 27 украинских беспилотников над территорией России

    В России рассказали о применении Су-57 в зоне СВО

    Израиль начал убеждать Катар создать лагерь для палестинцев

    Терапевт дал инструкцию по правильной подготовке к сдаче анализов

    В Венгрии признали неспособность санкций поставить Россию «на колени»

    В Киеве заявили об отзыве Израилем разрешения на эвакуацию украинцев из Газы

    Стало известно о помешавшем израильскому вторжению в Газу факторе

    Путин оценил особенность отношений с Китаем словами «никто ничего не навязывает»

    В Иране заявили о готовности вмешаться при начале наземной операции Израиля

    Американский инвестор назвал условие для роста нефтяных доходов России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости