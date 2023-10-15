На Украине нашли способ привлечь внимание отвлекшегося на Израиль Запада

NYT: Украина должна ускорить производство оружия, чтобы привлечь внимание Запада

Украине следует ускорить производство вооружений, чтобы справиться с тем, что Запад переключил свое внимание на палестино-израильский конфликт. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет The New York Times (NYT).

По словам экс-главы МИД, в Вашингтоне у тех, кто принимает решения по внешней политике, есть только 24 часа в сутки, чтобы «заботиться обо всей планете». Появление еще одного конфликта, по мнению Клмкина, означает, что на Киев у США остается мало времени.

Климкин нашел способ сместить внимание отвлекшегося на Израиль Запада. «Украина должна ускорить внутреннее производство вооружений, чтобы привлечь международное внимание», — указал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным ослаблением внимания мирового сообщества к украинскому конфликту из-за ситуации вокруг Израиля. По его словам, в случае лишения Киева поддержки «время будет играть на стороне России».