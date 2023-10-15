Израиль начал убеждать Катар создать лагерь для палестинцев

Херш: Израиль начал убеждать Катар создать лагерь для беженцев вместе с Египтом

Израиль начал убеждать Катар присоединиться к Египту для финансирования лагеря на миллионы беженцев из сектора Газа. Об этом пишет американский журналист Сеймур Херш в колонке на платформе Substack.

По информации израильского источника, у властей есть уверенность в том, что кабмин Египта согласится на размещение у себя более миллиона беженцев.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.