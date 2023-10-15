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20:30, 15 октября 2023Бывший СССР

На Украине заявили об усталости Запада от конфликта

Глава Минфина Украины Марченко: западные партнеры Киева устали от конфликта

Фото: Hannah McKay / Reuters

Западные партнеры Киева устали от украинского конфликта. Об этом в ходе заседаний представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка в Марракеш заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко, пишет Reuters.

«Я вижу много усталости, я вижу много слабости среди наших партнеров», — признался министр и добавил, что, вероятно, союзники хотели бы забыть о происходящем, однако боевые действия продолжаются в полном масштабе.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что страны коллективного Запада устали от наглости украинцев и президента страны Владимира Зеленского.

4 октября глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур в свою очередь сообщил, что страны Запада не устали от поддержки Украины. Он также призвал украинских партнеров сохранить единство.

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