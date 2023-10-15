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07:57, 15 октября 2023Интернет и СМИ

На Западе встревожились из-за внезапного маневра России в зоне СВО

Economist: ВСУ рискуют оказаться в окружении из-за наступления России в Авдеевке

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Западе обеспокоились тем, что войска ВС РФ начали наступление в зоне СВО на авдеевском направлении. Внезапный маневр российской армии становится рискованным фактором для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые могут оказаться в окружении в Авдеевке, сообщает Economist.

Издание отмечает, что учащающиеся атаки российских войск знаменуют одно из крупнейших наступлений РФ в зоне спецоперации (СВО) с весны 2022 года. Целью наступления является создание «котла» вокруг украинских подразделений.

По данным, указанным в статье, военная инициатива перешла к России после провала контрнаступления ВСУ, и в настоящий момент военнослужащие Украины уже окружены российскими войсками в Авдеевке с трех сторон.

Ранее российские военные объяснили стратегическое значение Авдеевки для ВС РФ. Кроме того, по их словам, захватывая Авдеевку, ВС РФ отодвигает противника от Донецка, тем самым обеспечивая безопасность людей.

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    Александра Синицына
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