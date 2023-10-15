Раскрыты данные экзитпола на выборах в Польше

Экзитпол показал лидерство партии «Право и справедливость» на выборах в Польше

Правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS) во главе с Ярославом Качиньским набирает на выборах парламента 36,8 процента. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, опубликованного Польским телевидением.

По данным опроса, в польский сейм — нижнюю палату парламента — пройдут пять политических сил. Так, за «Правом и справедливостью» следует оппозиционная «Гражданская коалиция», которая получила 31,6 процента голосов.

Центристская партия «Третий путь» заняла третье место, набрав 13 процентов голосов. «Левые» получили 8,6 процента голосов, Коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация» — 6,2 процента.

Глава польской оппозиции Дональд Туск после оглашения результатов экзитпола выразил уверенность в победе на парламентских выборах. Он посчитал итоги голосования «концом плохих времен» и финалом правления правящей партии. В свою очередь Качиньский выразил сомнения в лидерстве «Права и справедливости».

«Стоит вопрос, можно ли будет превратить этот успех в новый наш срок у власти. Мы этого пока не знаем», — подчеркнул глава правящей партии.

Ранее генерал польской армии Петр Пытель допустил, что «Право и справедливость» может запустить силовой вариант сохранения власти в случае поражения на парламентских выборах. Он подчеркнул, что «в армии об этом говорят все».

