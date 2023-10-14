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02:24, 14 октября 2023Мир

Правящую партию Польши уличили в желании силой сохранить власть после выборов

Польский генерал допустил силовой вариант в случае поражения PiS на выборах

Фото: Reuters

Генерал польской армии Петр Пытель считает, что правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS) может запустить силовой вариант сохранения власти в случае поражения на парламентских выборах. Своим мнением он поделился в беседе с Gazeta Wyborcza.

Пытель указал, что бывший начальник Генерального штаба генерал Раймунд Анджейчак не исключал такого развития событий в случае поражения PiS на выборах. «Эти действия, естественно, должны были бы осуществляться с помощью командного состава армии, прошедшего через тероборону. Потому что сегодня в армии этих командиров можно контролировать на политическом уровне», — пояснил собеседник издания.

Также он добавил, что «в армии об этом говорят все». Кроме этого, Пытель отметил напряженную обстановку на границе с Белоруссией и заявил о некомпетентности руководящего состава, отвечающего за командование обороной.

Парламентские выборы в Польше состоятся 15 октября. Основным конкурентом правящей партии PiS является «Гражданская коалиция», возглавляемая бывшим председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Ранее PiS обвинила ФРГ во вмешательстве в парламентские выборы. «Германия открыто поддерживала оппозицию нынешнего правительства и явно пыталась повлиять на исход польских выборов», — заявила депутат от партии Ивона Куровску.

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