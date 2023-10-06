Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:39, 6 октября 2023Мир

В Польше обвинили Германию во вмешательстве в выборы

Euractiv: правящая партия Польши обвинила Германию во вмешательстве в выборы

Фото: Andrzej Iwanczuk / NurPhoto / Getty Images

Правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS) обвинила Германию во вмешательстве в парламентские выборы, которые состоятся 15 октября. Об этом сообщает европейский портал Euractiv.

«Германия открыто поддерживала оппозицию нынешнего правительства и явно пыталась повлиять на исход польских выборов», — цитирует издание депутата от партии Ивону Куровску.

Например, в одном из агитационных роликов партии по телевизору канцлера Германии Олафа Шольца даже обвинили в попытке активного влияния на польскую политику. Однако, как отмечают авторы материала, подобные акции со стороны Польши не вызывают поводов для долгосрочного беспокойства.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский на съезде правящей партии «Право и справедливость» заявил, что власти страны будут добиваться репараций от Германии за ущерб от Второй мировой войны.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме обсудят отзыв ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний

    Названы причины неудач ВСУ на донецком направлении

    Жесткое ДТП в московском тоннеле попало на видео

    Студентки российского колледжа обвинили учителя в приставаниях

    Трамп отказался выдвигать кандидатуру на пост спикера Палаты представителей США

    Названо условие снижения цен на нефть до 50 долларов за баррель

    Шойгу проинспектировал цех по выпуску Су-34 на авиазаводе имени Чкалова

    В ЛНР рассказали о вялых действиях ВСУ в районе Артемовска

    В Польше обвинили Германию во вмешательстве в выборы

    Стало известно о поражении припортовой инфраструктуры в Одесской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости