В Польше обвинили Германию во вмешательстве в выборы

Euractiv: правящая партия Польши обвинила Германию во вмешательстве в выборы

Правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS) обвинила Германию во вмешательстве в парламентские выборы, которые состоятся 15 октября. Об этом сообщает европейский портал Euractiv.

«Германия открыто поддерживала оппозицию нынешнего правительства и явно пыталась повлиять на исход польских выборов», — цитирует издание депутата от партии Ивону Куровску.

Например, в одном из агитационных роликов партии по телевизору канцлера Германии Олафа Шольца даже обвинили в попытке активного влияния на польскую политику. Однако, как отмечают авторы материала, подобные акции со стороны Польши не вызывают поводов для долгосрочного беспокойства.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский на съезде правящей партии «Право и справедливость» заявил, что власти страны будут добиваться репараций от Германии за ущерб от Второй мировой войны.