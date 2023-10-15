Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:50, 15 октября 2023Россия

Путин оценил допустимость ядерной войны

Путин: нельзя допускать возможности войны между ядерными странами

Фото: Alones / Shutterstock / Fotodom

Президент России Владимир Путин считает, что нельзя допускать возможности войны между ядерными странами. Так в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» глава государства оценил вероятность противостояния с США.

Российские президент заявил, что не стоит сравнивать специальную военную операцию на Украине с противостоянием на Ближнем Востоке, так как война между ядерными державами — «это другая история совсем».

«Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться», — высказался президент.

Также Путин оценил отношения с Западом одной фразой, характеризующей древний принцип — готовься к войне, но желай мир. «Но мы исходим из того, что мы хотим мира», — заверил российский президент.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ

    Путин одной фразой оценил отношения России с Западом

    69-летняя Любовь Успенская раскрыла секреты моложавой внешности

    Путин оценил допустимость ядерной войны

    Путин заявил о невозможности сравнивать СВО и конфликт на Ближнем Востоке

    Против задержанного с наркотиками победителя «Танцев» возбудили уголовное дело

    Модель Перминова показала фигуру в прозрачной юбке

    ХАМАС назвал условие освобождения пленных мирных жителей

    Стали известны последствия задержания известного танцора с наркотиками в Москве

    В России отреагировали на удары Израиля по территории Сирии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости