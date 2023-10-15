Путин оценил допустимость ядерной войны

Путин: нельзя допускать возможности войны между ядерными странами

Президент России Владимир Путин считает, что нельзя допускать возможности войны между ядерными странами. Так в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» глава государства оценил вероятность противостояния с США.

Российские президент заявил, что не стоит сравнивать специальную военную операцию на Украине с противостоянием на Ближнем Востоке, так как война между ядерными державами — «это другая история совсем».

«Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться», — высказался президент.

Также Путин оценил отношения с Западом одной фразой, характеризующей древний принцип — готовься к войне, но желай мир. «Но мы исходим из того, что мы хотим мира», — заверил российский президент.