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11:55, 15 октября 2023Россия

Путин одной фразой оценил отношения России с Западом

Путин об отношениях с Западом: Россия готовится к войне, но хочет мира

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин оценил отношения с Западом одной фразой, характеризующей древний принцип — готовься к войне, но желай мир. Об этом глава государства заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Путин прокомментировал информацию о том, что комиссия Конгресса США по политике в области стратегических сил призвала Белый дом усилить американский ядерный потенциал ввиду возможного начала одновременной войны с Россией и Китаем.

«Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному древнему принципу: хочешь мира, готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира», — сказал российский президент.

Он также прокомментировал возможность противостояния между ядерными державами. По его словам, нельзя допускать возможности войны между ядерными странами.

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