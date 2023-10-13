В США призвали готовиться к одновременной ядерной войне с Россией и Китаем. Почему Конгресс прогнозирует такой сценарий?

В Конгрессе США призвали нарастить ядерный арсенал США для войны с Россией и КНР

Комиссия Конгресса США по политике в области стратегических сил призвала Белый дом усилить американский ядерный потенциал ввиду возможного начала одновременной войны с Россией и Китаем. Парламентарии допустили сценарий конфликта с применением как обычных, так и ядерных вооружений. Об этом сообщается в опубликованном докладе.

«Размер и состав ядерных сил должны учитывать возможность единовременной агрессии со стороны России и Китая», — говорится в документе. Отмечается, что нынешняя военная доктрина США нуждается в своевременном обновлении, поскольку на сегодня она не предполагает ведение военных действий сразу на нескольких континентах.

Комиссия пришла к выводу, что исключение из стратегии возможности одновременной агрессии со стороны России и Китая как маловероятной может иметь обратный эффект и повысить вероятность такой агрессии.

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Конгресс признал Россию самой сильной ядерной державой

Это экзистенциальный вызов, к которому Соединенные Штаты плохо подготовлены Доклад комиссии Конгресса США

Согласно оценке комиссии, Россия является страной с самым большим ядерным потенциалом, и ее лидерство в этой сфере сохранится как минимум до 2035 года. Отмечается способность российских ракет-носителей, в частности ракетных комплексов РС-28 «Сармат» и Р-30 «Булава-30», а также гиперзвуковых ракет «Кинжал», эффективно обходить все существующие на данный момент американские системы противоракетной обороны.

Китай постарается перевести ядерную войну в конвенциональную

В Конгрессе указали, что Китай не следует рассматривать в качестве меньшей угрозы, исходя из количественной оценки его ядерного арсенала. По прогнозу комиссии, в случае начала ядерного конфликта Пекин будет наносить точечные ядерные удары и задействует весь потенциал Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которая имеет количественное преимущество в личном составе и конвенциональных вооружениях. При этом подчеркивается, что к 2049 году Китай сможет преодолеть отставание от России и США и в ядерной сфере.

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Ранее президент России Владимир Путин допустил расторжение Москвой ратификации Договора о запрете ядерных испытаний. Он напомнил, что и Россия, и США подписали Договор о прекращении ядерных испытаний, однако ратифицировала его только Москва, что может послужить поводом для пересмотра вопроса о ратификации.

В конце февраля Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в реализации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-III). Российский лидер акцентировал внимание на том, что Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие.