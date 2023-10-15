Россиянина арестовали за нарисованное в знак поддержки ВСУ сердечко

Суд Петербурга арестовал россиянина, нарисовавшего сердечко в поддержку ВСУ

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал россиянина Олега Пронина, нарисовавшего на стене сердечко в поддержку Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Органы дознания выяснили, что вечером 12 октября петербуржец, руководствуясь мотивом политической и национальной ненависти, нарисовал черной краской надписи и сердечко «в знак любви и уважения к ВСУ» и начальнику Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллу Буданову.

В суде отметили, что тем самым Пронин осквернил фасады зданий по Синявинской улице и Среднеохотскому переулку. На следующий день россиянин купил и хранил по месту жительства боеприпасы для пистолетов ТТ, ППШ и М-56.

Пронин признал свою вину, но возражал против заключения под стражу, заявив, что не собирается скрываться.

Петербуржец обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи («Вандализм по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение оружия»). Мужчина арестован до 11 декабря 2023 года.

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