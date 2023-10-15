Украина получила системы ПВО от других стран в аренду

Спикер ВСУ Игнат: Украина арендует ПВО у других стран на период холодов

Украина получила системы противовоздушной обороны (ПВО) в аренду от других стран на период холодов. Об этом заявил советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает «РБК-Украина».

По его словам, подобная практика уже существует.

«Некоторые страны дали в пользование. Никто свои ПВО просто так нам не отдаст, это понятно. Почему долго поставляют, почему дозированно? Нет ПВО столько в мире, чтобы взять нам и отдать сразу», — пояснил спикер украинской армии. Он не уточнил, какие именно государства оказали Киеву помощь, сославшись на нежелание партнеров раскрывать данные сведения.

Игнат подчеркнул, что ВСУ требуется как можно больше средств ПВО, так как они играют в настоящее время значимую роль.

13 октября сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Главком проинформировал Брауна об активизации действий Российской армии на нескольких направлениях и обсудил в ним вопрос предоставления военной помощи.