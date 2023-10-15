В Госдуме ответили на вопрос о вырубке лесов на Байкале

Вячеслав Володин заявил, что вырубка лесов не должна подвергать опасности Байкал

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос о вырубке лесов на Байкале, отметил, что важно найти решение, которое позволит не подвергать опасности озеро Байкал. Его комментарий по ситуации был опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.

Председатель Думы обратил внимание, что понятие «сплошные рубки» в настоящее время вызывает много нареканий. По мнению Володина, эта норма должна быть откорректирована.

«Нам надо проработать этот вопрос и найти иное решение», — заявил он.

Володин подчеркнул, что думскому комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды следует при доработке законопроекта ко второму чтению «найти решение, которое оберегло бы нас от поспешных шагов». Закон должен решить проблемы людей, способствовать развитию региона и быть направленным на защиту озера Байкал и его природы, отметил политик.

Кроме того, на сайте Госдумы говорится, что Володин в Улан-Удэ провел совещание по вопросам законодательных инициатив об охране озера Байкал. В обсуждении приняли участие представители всех фракций, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, руководство Бурятии, главы муниципальных образований Бурятии и Иркутской области и общественники.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой выступил за выход России из ЮНЕСКО из-за позиции организации по Байкалу.

