Вице-спикер Госдумы выступил за выход России из ЮНЕСКО

Замглавы ГД Толстой выступил за выход России из ЮНЕСКО из-за позиции по Байкалу

Вице-спикер Государственной Думы (ГД) Петр Толстой выступил за выход России из ЮНЕСКО из-за позиции организации по Байкалу. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что в отношении России в международных организациях часто прослеживаются двойные стандарты и лицемерие, особенно после начала спецоперации на Украине. Он добавил, что организация ЮНЕСКО, занимающаяся вопросами включения достопримечательностей в список Всемирного наследия, политизировала свою деятельность. В результате этого, по словам замглавы Госдумы, она стала «жонглировать» решениями, чтобы оказывать политическое давление на Россию.

Толстой напомнил, что в Саудовской Аравии состоится серия ЮНЕСКО. Вице-спикер сообщил, что располагает информацией о том, что в ходе нее собираются обсудить и подвергнуть критике российский законопроект, который в ряде случаев разрешает сплошные рубки с целью туристического освоения Байкала. «Им, конечно, не хотелось бы, чтобы Россия развивала свои феноменальные туристические возможности. Зачем? Ведь лучше пусть богатые русские "через тернии" ездят в Куршевель», — описал позицию ЮНЕСКО он.

В своей публикации депутат также усомнился в необходимости членства России в ЮНЕСКО. Он убежден, что стране необходимо отстаивать свои интересы вместо того, чтобы своим присутствием там поддерживать мнение властей западных государств о том, как ей можно и нельзя поступать. «Скажите, мы все еще думаем, что Россия должна сохранять взаимодействие в том числе и с этими организациями? Так и будем прислушиваться к их мнению? Нам вообще нужно членство в подобного рода политизированной организации? Вот вопрос», — заявил вице-спикер Госдумы. Он уличил российских чиновников в страхе возможного выхода страны из состава ЮНЕСНО и добавил, что им не нужно бояться разрывать сотрудничество «с врагами страны».

В августе ЮНЕСКО выдвинуло России требования, которые необходимы для сохранения экосистемы Байкала, — при их соблюдении озеро не признают объектом всемирного наследия, находящимся под угрозой. Учреждение беспокоит, что в России собираются принять поправки к законодательству, в соответствии с которыми стандарты допустимого воздействия на экосистему Байкала понизятся.