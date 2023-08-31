России выдвинули необходимые для сохранения Байкала требования

ЮНЕСКО выдвинуло условия, при которых Байкал не признают находящимся под угрозой

ЮНЕСКО выдвинуло России требования, которые необходимы для сохранения экосистемы Байкала — при их соблюдении озеро не признают объектом всемирного наследия, находящимся под угрозой. Информацию из соответствующего списка приводит «Коммерсантъ».

Учреждение беспокоит, что в России собираются принять поправки к законодательству, в соответствии с которыми стандарты допустимого воздействия на экосистему Байкала понизятся. Оно упомянуло о таких принятых Госдумой в первом чтении инициативах, как облегчение сплошных рубок в охраняемой зоне и дальнейшее развитие транспортной и туристической инфраструктуры. ЮНЕСКО призвало власти не принимать эти поправки и составили перечень требований, которые Россия должна соблюсти, чтобы защитить Байкал. К 1 февраля 2024 года РФ должна будет подготовить отчет, содержащий информацию о принятых мерах и состоянии сохранности объекта. В случае отказа от сотрудничества учреждение пригрозило внести озеро в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.

В документе ЮНЕСКО указало на опасность колебания уровня воды в Байкале более чем на метр — это ведет к размыванию берегов и затоплению прибрежных участков. В связи с этим учреждение запросило подробную информацию обо всех существующих и планируемых проектах развития в особых экономических зонах Байкала. Помимо этого, Россию попросили представить оценку воздействия на окружающую среду мер по реабилитации бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и концепцию развития его бывшей территории. Кроме того, реализацию данных мер комитет попросил приостановить до момента, пока не будет организована совместная миссия Центра всемирного наследия и Международного союза охраны природы на Байкал — предварительно ее проведение планируют после 25 ноября текущего года.

Руководитель аппарата комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елена Панова отметила, что его члены согласны с позицией ЮНЕСКО о том, как важно сохранить Байкал и подготовить комплексную программу устойчивого развития Байкальской природной территории. «Эта программа должна обеспечить баланс экологии и качества жизни местных жителей. На ее создание уйдет не менее двух лет. Острые вопросы необходимо решить сейчас, остальное детально проработать», — добавила она. Руководитель аппарата комитета также подчеркнула, что поправки, которые обязывают проводить оценку воздействия на окружающую среду в особых экономических зонах, уже подготовлены и обсуждаются. Панова убеждена, что профильные ведомства подготовят и отправят ЮНЕСКО отчет к указанному времени.

В августе стало известно, что в популярных у туристов районах Байкала обнаружили опасные для здоровья бактерии. Так, в Слюдянском районе концентрация возбудителя кишечной палочки оказалась в 17 тысяч раз выше нормы, а энтерококков — в 36 тысяч раз.