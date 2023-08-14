Среда обитания
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20:32, 14 августа 2023Среда обитания

В популярных районах Байкала нашли опасные бактерии

Содержание энтерококка в Слюдянском районе Байкала превысило норму в 36 тыс. раз

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

В популярных у туристов районах Байкала обнаружили опасные для здоровья бактерии. Об этом предупредили исследователи из Лимнологического института Сибирского отделения РАН.

В ходе экспедиции специалисты выяснили, что во многих локациях в воде озера многократно превышен целый ряд опасных бактерий. Так, в Слюдянском районе концентрация возбудителя кишечной палочки оказалась в 17 тысяч раз выше нормы, а энтерококков — в 36 тысяч раз. Исследователи считают, что результаты связаны с тем, что воду у Слюдянки не обеззараживают.

В других районах Байкала ситуация лучше, но все равно наблюдается превышение концентрации опасных бактерий. Так, в Листвянке показатель по кишечной палочке выше нормы в 4 раза, а по энтерококкам — в 4,7 раза. В Чувыркуйском заливе содержание возбудителя кишечной палочки в воде превышено в 5,2 раза, а у города Бабушкина обнаружено в 20 раз больше возбудителя энтерококков, чем допустимо по нормативам.

Ранее опасные бактерии нашли в трех водоемах Ростовской области. Речь идет о холероподобной микрофлоре, которую обнаружили в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище. Специалисты Роспотребнадзора отметили, что содержание таких бактерий типично для июля.

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    Нина Ташевская
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