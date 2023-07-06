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20:27, 6 июля 2023Среда обитания

В водоемах одного региона России нашли опасные бактерии

Роспотребнадзор Ростовской области: в трех водоемах нашли холероподобные бактерии

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В трех водоемах Ростовской области нашли холероподобные бактерии. Об этом сообщили на сайте пресс-службы Роспотребнадзора региона.

Опасную микрофлору обнаружили в реке Темерник по результатам мониторинга состояния воды. С целью предотвращения распространения опасных для здоровья кишечных инфекций купание, ловлю рыбы и использование воды для хозяйственных нужд в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище временно запретили.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что холероподобная флора типична для этого времени года. Они добавили, что эпидемиологическая обстановка в регионе остается стабильной: уровень заболеваемости инфекциями находится в пределах среднемноголетних значений.

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По итогам заседания санитарно-противоэпидемической комиссии в Ростове-на-Дону жителям порекомендовали пить только кипяченую воду, тщательно мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, а также после посещения туалета и купаться лишь в разрешенных местах, избегая попадания воды в полость рта. Кроме того, им посоветовали соблюдать раздельную переработку сырых и вареных продуктов в домашних условиях и использовать отдельные разделочные доски и ножи.

В июне стало известно, что после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в морской воде на территории Одессы нашли холеровидный вибрион — возбудитель острых кишечных инфекций. Специалисты добавили, что сами по себе эти бактерии не вызывают холеру, но считаются маркерами возможного наличия в воде холерного вибриона.

Кроме того, доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что распространение холеры и других инфекций после катастрофы на Каховском водохранилище возможно, хотя вероятность этого мала.

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    Полина Кислицына
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