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00:19, 28 июня 2023Россия

Биолог оценила угрозу эпидемий после катастрофы на Каховском водохранилище

Биолог Баранова: после катастрофы на Каховском водохранилище возможно появление эпидемий

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Распространение холеры и других инфекций после катастрофы на Каховском водохранилище возможно, хотя и маловероятно. Об этом «Ленте.ру» рассказала биолог, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и указали на необходимость изучения последствий. После случившегося в пресных водоемах на территории Николаевской области обнаружили возбудитель холеры.

По оценке Барановой, эпидемий удастся избежать, если после очищения затопленных территорий будут созданы нормальные условия для проживания людей.

Интенсивность вспышек холеры зависит от наличия носителя, особенно симптоматического («нулевого пациента»), от плотности населения и от санитарных условий их проживания. Если фекалии смываются в унитазы, вероятность вспышки невелика. А если трубы дырявые или люди ходят под куст — гораздо больше.

биолог Анча Баранова

Биолог отметила, что возбудители холеры бывают нескольких типов — некоторые могут приводить к заболеванию после употребления зараженной воды, а некоторые, как вибрион vulnificus, «хитрее».

«Он (вибрион vulnificus) часто атакует человека через какие-то ранки. Зашел купальщик в мутную воду, наступил на ракушку. Или еще такое бывает у рыбаков: поймал рыбу, у которой вульнификус живет на колючих плавниках, укололся и инфицировался», — рассказала она.

Баранова считает, что скорее всего там, где появятся риски распространения инфекций, будет достаточно введения незначительных ограничений

«Где-то возможно потребуются эпидмероприятия, например, чтобы люди куда-то не ходили. А в других местах необходимо просто дать советы не пить из колодца, не использовать воду для мытья из реки, организовать завоз чистой воды», — подытожила биолог.

Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что если не предотвратить вспышку холеры на Украине, заболевание может дойти и до России. По его словам, возникновение возбудителя холеры — «это только начало».

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    Марк Леонов
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