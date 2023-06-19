Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:00, 19 июня 2023Среда обитания

Опасное последствие разрушения Каховской ГЭС обнаружили в одном регионе

В пресных водоемах Николаевской области после разрушения ГЭС обнаружили возбудитель холеры

Фото: Alina Smutko / Reuters

В пресных водоемах на территории Николаевской области обнаружили возбудитель холеры — одно из опасных последствий разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, передает ТАСС.

Специалисты рассказали, что сам холерный вибрион не выявлен, но найден холеровидный вибрион — его считают маркером возможного наличия холерного вибриона. «В реке Ингулец не соответствует нормативам растворенный кислород, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода. В Днепро-Бугском лимане отмечается превышение предельно допустимых концентраций аммиака», — добавили сотрудники центра. Эксперты уточнили, что в этих водоемах также превышены допустимые концентрации возбудителей кишечной палочки.

Дамба на Каховской ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.

Среди возможных последствий инцидента климатологи и вирусологи назвали распространение таких опасных заболеваний, как холера, сибирская язва и чума. Это рискует случиться при нарушении целостности соответствующих скотомогильников с их спорами, уточнили эксперты.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости
    Российские военные захватили французский колесный танк
    Стало известно об организаторе убийства российского посла Карлова в 2016 году
    Госдеп США подтвердил встречу Блинкена и Си Цзиньпина
    Иностранного футболиста «Спартака» приговорили к тюрьме за нападение на брата
    Назван «побочный эффект» цифровизации московского здравоохранения
    Врач назвала опасные для здоровья ошибки при беге
    В США российский Ка-52 назвали суперхищником
    Стало известно о повышении цен в сети «Вкусно — и точка»
    Российский бренд обругали в сети за откровенную рекламу с полной моделью
    Рогов сообщил о десяти ночных взрывах в контролируемом Украиной городе Запорожье
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.