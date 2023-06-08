Оценены перспективы распространения холеры после разрушения Каховской ГЭС

Вирусолог Волчков: холера с малой вероятностью распространится после разрушения ГЭС

Такие опасные заболевания, как холера, сибирская язва или чума, могут распространиться после разрушения Каховской ГЭС только в случае, если будет нарушена целостность соответствующих скотомогильников с их спорами. Перспективы заражения оценил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ вирусолог Павел Волчков. Его слова передают «Ведомости».

Эксперт уточнил, что в последние столетия пострадавшую недавно территорию активно использовали, поэтому существует малая вероятность, что в нижнеднепровской пойме есть значительные захоронения животных и людей, пораженных указанными заболеваниями.

«Сейчас их расположение должны активно изучать обе стороны, и Россия, и Украина, на основании сохранившихся общих советских данных Минздрава СССР», — отметил Волчков. При этом более вероятным вирусолог посчитал распространение таких заболеваний, как дизентерия и ей подобные бактериальные инфекции, так как была нарушена целостность канализации и очистных сооружений.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.