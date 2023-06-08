Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:47, 8 июня 2023Среда обитания

Оценены перспективы распространения холеры после разрушения Каховской ГЭС

Вирусолог Волчков: холера с малой вероятностью распространится после разрушения ГЭС
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Alina Smutko / Reuters

Такие опасные заболевания, как холера, сибирская язва или чума, могут распространиться после разрушения Каховской ГЭС только в случае, если будет нарушена целостность соответствующих скотомогильников с их спорами. Перспективы заражения оценил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ вирусолог Павел Волчков. Его слова передают «Ведомости».

Эксперт уточнил, что в последние столетия пострадавшую недавно территорию активно использовали, поэтому существует малая вероятность, что в нижнеднепровской пойме есть значительные захоронения животных и людей, пораженных указанными заболеваниями.

«Сейчас их расположение должны активно изучать обе стороны, и Россия, и Украина, на основании сохранившихся общих советских данных Минздрава СССР», — отметил Волчков. При этом более вероятным вирусолог посчитал распространение таких заболеваний, как дизентерия и ей подобные бактериальные инфекции, так как была нарушена целостность канализации и очистных сооружений.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости
    Описаны последствия для Черного моря от разрушения Каховской ГЭС
    Подсаживавшего москвичек на наркотики американского экс-десантника задержали
    Тренер «Барселоны» оценил решение Месси перейти в клуб Бекхэма
    Российские шахтеры устроили забастовку после сообщения о массовых увольнениях
    В России дети убежали со двора за секунды до падения дерева и попали на видео
    На крупнейшем видеоресурсе России показали уникальное шоу
    Россияне раскритиковали образ Ольги Бузовой в розовом платье
    На Украине аннулировали лицензии семи телеканалов
    Число отравившихся «Мистером Сидром» в России приблизилось к 100
    «У кого есть лодки, сами вывозят людей». Как спасают жителей из зоны затопления после взрыва Каховской ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.