В Херсонской области заявили об экокатастрофе из-за разрушения Каховской ГЭС. Что грозит местным жителям?

Сальдо заявил об экокатастрофе в нижнем течении Днепра из-за разрушения Каховской ГЭС

Нижнее течение Днепра после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) оказалось в состоянии экологической катастрофы. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Он объяснил, что птицы начали хватать задохнувшуюся из-за обмеления рыбу и нести ее дальше. В результате значительный объем токсичных веществ выбрасывается из Днепра в Черное море и движется в сторону как украинской Одессы, так и в направлении Румынии и Болгарии.

При этом ранее генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России и сотрудники МЧС обеззараживают местность, затронутую паводком. «Объемы не такие значительные (...) Я думаю, особых проблем там не будет», — заявил представитель оборонного ведомства.

Вода начала уходить, проблемы — появляться

21 июня власти Херсонской области рассказали, что вода сошла более чем с 50 процентов домов, которые были затоплены в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, в них вернулись более 300 человек. Этого удалось добиться благодаря слаженной работе МЧС и коммунальных предприятий, занимающихся откачкой воды из жилых домов, общественных зданий, а также расчистке придомовых территорий и улиц.

Хотя Днепр вошел в свои берега, прибрежным постройкам был причинен значительный ущерб. «Там, где вода стояла, все те дома, жилые и хозяйственные постройки, то, что связано с жизнью человека, пришло в негодность», — отметил Сальдо. В частности, у домов разрушены фундаменты, а также обветшали стены. «Все это придется переделывать по-новому» — констатировал он.

При этом, пожаловался Сальдо, его собственный дом также оказался под водой. «Мой дом находится на Карантинном острове, где, собственно говоря, находятся судостроительные предприятия, там тоже все затоплено», — сказал он.

Активная фаза наводнения в Херсонской области, вызванного прорывом дамбы Каховской ГЭС 6 июня, завершилась 18 июня. По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный региону, составил 11,5 миллиарда рублей.

Последствия разрушения Каховской ГЭС

Из-за разрушения Каховской ГЭС в регионе появилась огромная нехватка воды, сообщил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. В разговоре с «Лентой.ру» депутат отметил, что пока не ясно, как ее компенсировать.

Сегодня нет орошения земель и понятно, что в ближайшие два-три года это будут безлюдные земли, а не бахчи. Останавливаются предприятия, потому что не хватает технической воды. И конечно, огромная нехватка питьевой воды Игорь Ананских депутат Госдумы

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов оценил запасы воды на нужды сельского хозяйства в Запорожской области после разрушения Каховской ГЭС. Он указал, что их хватит на полтора месяца, добавив, что разрушение ГЭС в настоящее время не влияет на сельское хозяйство в регионе.

В свою очередь, вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков предупредил о нехватке воды для одного миллиона человек из-за разрушения ГЭС. Он указал, что ситуация с наводнениями улучшилась, однако угроза дефицита воды для значительного количества жителей сохраняется.

На фоне проблем с водоснабжением в сети начали появляться фейки о якобы массовом заболевании российских военнослужащих холерой. Минздрав Херсонской области заверил, что в регионе не выявили возбудителей холеры. «На данный момент не зафиксировано ни вспышечной, ни массовой заболеваемости опасными кишечными инфекционными заболеваниями, в том числе холерой и другими природно-очаговыми инфекциями. Лабораторных подтверждений о выделении возбудителей опасных инфекций, в том числе холеры, во внешней среде не зафиксировано», — отметил заведующий отделением эпидемиологического анализа и дезинфектологии Генического межрайонного отдела Херсонского областного центра гигиены и эпидемиологии Александр Маклаков.