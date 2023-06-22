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00:44, 22 июня 2023Среда обитания

Сальдо рассказал о своем затопленном доме

Сальдо рассказал, что его дом попал в зону наводнения после разрушения Каховской ГЭС
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о своем доме, который оказался затоплен в результате наводнения после разрушения Каховской ГЭС, в интервью радио «Таврия». Разговор он опубликовал в своем Telegram.

Как отметил Сальдо, нижняя часть Херсона в результате стихийного бедствия оказалась под водой. «Мой дом находится на Карантинном острове, где, собственно говоря, находятся судостроительные предприятия, там тоже все затоплено», — поделился он.

Ранее Владимир Сальдо рассказал об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра. По его словам, река вошла в свои берега, однако постройкам причинен значительный ущерб. В частности, у домов разрушены фундаменты, а также обветшали стены.

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    Марина Совина
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