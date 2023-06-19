В Херсонской области ответили на сообщения об эпидемии холеры

Минздрав Херсонской области: в регионе не выявили массовую заболеваемость холерой

В Telegram-канале «Атеш» появились посты, в которых утверждается, что российские военные в Херсонской области и Крыму массово болеют холерой. Также авторы заявляют, что в Вооруженных силах России идет массовая вакцинация от заболевания. Вспышку холеры связали с частичным разрушением Каховской ГЭС. Информацию о массовом заболевании холерой опровергли в Минздраве Херсонской области.

Специалисты ведомства заявили, что не выявили в регионе возбудителей холеры и других инфекций. «На данный момент не зафиксировано ни вспышечной, ни массовой заболеваемости опасными кишечными инфекционными заболеваниями, в том числе холерой и другими природно-очаговыми инфекциями. Лабораторных подтверждений о выделении возбудителей опасных инфекций, в том числе холеры, во внешней среде не зафиксировано», — отметил заведующий отделением эпидемиологического анализа и дезинфектологии Генического межрайонного отдела Херсонского областного центра гигиены и эпидемиологии Александр Маклаков.

В регионе действительно возможно пройти вакцинацию от инфекционных заболеваний, но речи об «экстренной вакцинации» военных не идет. «С 12 июня вакцинировано 957 человек, из которых 37 детей. Вакцинами мы обеспечены — на днях мы получили очередную партию от Минздрава России. Вакцинация проходит в штатном режиме», — рассказал министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат.

Тема опасности заболевания холерой на фоне разрушения Каховской ГЭС активно распространяется в российских СМИ — об этом пишут федеральные издания и агентства. Также СМИ пишут и о реакции херсонского Минздрава, который опроверг заявления об «эпидемии холеры». В соцсетях сообщения о якобы эпидемии холеры распространяются в основном в формате опровержения фейковой информации. В том числе часто встречается комментарий херсонского Минздрава, который опровергает информацию о вспышке заболевания.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»