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11:39, 18 июня 2023Россия

В Херсонской области заявили о завершении активной фазы наводнения

Сальдо заявил, что активная фаза наводнения в Херсонской области прошла

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Активная фаза наводнения в Херсонской области, вызванного прорывом дамбы Каховской ГЭС, завершилась. Об этом в воскресенье, 18 июня, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, в Алешковском муниципальном и Новокаховском городском округах вода уже полностью сошла. При этом в городе Голая Пристань на данный момент сохраняется подтопление на уровне пяти сантиметров. В общей сложности от воды освободились около 36 процентов из 23 тысяч подтопленных домов.

Сальдо также уточнил, что уровень воды в Каховском водохранилище за минувшие сутки снизился более чем на четыре метра.

«На сегодня можно с осторожным оптимизмом сказать: хотя работы впереди ещё очень много, мы справляемся с последствиями катастрофического наводнения», — заключил политик.

Масштабное наводнение в Херсонской области из-за обрушения плотины Каховской ГЭС началось в ночь на 6 июня. По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный региону, составил 11,5 миллиарда рублей. После разрушения ГЭС в море вынесло личные вещи жителей и даже многоэтажное здание.

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