Среда обитания
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18:26, 21 июня 2023Среда обитания

В Одессе нашли возбудитель холеры

Мэрия Одессы: в морской воде нашли возбудитель холеры после разрушения Каховской ГЭС

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в морской воде на территории Одессы нашли холеровидный вибрион — возбудитель острых кишечных инфекций. Об этом сообщили в мэрии города, передает Telegram-канал «Страна.ua».

«В отобранных 16-17 июня 2023 года из точки в городе Одессе "Морской порт, причал № 2" проб морской воды обнаружен холероподобный вибрион НАГ 1 группы Хейберга», — заявили в одесской администрации. Специалисты добавили, что сами по себе эти бактерии не вызывают холеру, но считаются маркерами возможного наличия в воде холерного вибриона.

Специалисты уточнили, что по микробиологическим показателям морская вода также не отвечает гигиеническим нормам. При этом питьевая вода пригодна к использованию, утверждают в мэрии.

С 17 июня жителям Одесской области запретили купаться в море и ловить рыбу. Такие меры приняли из-за обнаружения в воде возбудителей инфекций, таких как сальмонелла, рота-астравирусы, холероподобные НАГ-вибрионы, яйца и личинки гельминтов людей и животных. Позднее холеровидный вибрион также выявили в пресных водоемах Николаевской области.

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    Нина Ташевская
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