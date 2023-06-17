В Одесской области запретили купаться и ловить рыбу

РИА Новости: жителям Одессы запретили купаться в море из-за возбудителей инфекций в воде

Жителям Одесской области запретили купаться в море и ловить рыбу. Об этом сообщает на официальном сайте города.

«Категорически запрещено купание в море, вылов рыбы и морепродуктов в открытых водоемах (речных и морских местах рекреации). Также необходимо воздержаться от потребления рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения», — сообщают представители горсовета.

Стало известно, что за последнюю неделю в воде были выявлены возбудители инфекций, такие как сальмонелла, рота-астравирусы, холероподобные НАГ-вибрионы, яйца и личинки гельминтов людей и животных.

Помимо этого, отмечается, что находящиеся опасные биологические патогены в открытых водоемах Одесской области, в том числе Черном море и реке Дунай, создают реальную угрозу жизни и здоровью населения.

Ранее в июне после частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) жители Одессы стали публиковать видео позеленевшего моря с мусором. Одесситы сообщили, что в последние дни черноморская вода приобрела зеленый оттенок и появился неприятный запах.