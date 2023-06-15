В Одессе позеленело море

Ura.ru: жители Одессы опубликовали видео с позеленевшей морской водой

После частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) жители Одессы стали публиковать видео позеленевшего моря с обломками мусора. Один из роликов разместило в Telegram-канале издание Ura.ru.

Одесситы сообщают, что в последние дни черноморская вода приобрела зеленый оттенок и появился неприятный запах. При этом, по данным местных властей, на которые ссылается «Страна.ua», содержание железа в ней превысило норму в два раза, а соленость воды, наоборот, оказалась ниже необходимого уровня в 2,6 раза. РБК приводило и более пессимистичные оценки этих показателей.

Впрочем, ситуация с позеленевшим морем для Одессы не уникальна. Например, как сообщало радио Sputnik, в 2019 года морская вода там уже приобретала такой оттенок. Как объясняли ученые, причиной оказалось активное размножение цианобактерий Nodularia spumigena, произошедшее из-за опреснения Черного моря в этом районе, а также попадания в акваторию недостаточно очищенных городских стоков.

Кроме того, после разрушения ГЭС в море вынесло личные вещи жителей Херсонской области и даже трупы животных. Соответствующие видео СМИ публиковали на прошлой неделе. Из Херсона к Одессе приплыло даже многоэтажное здание.

Масштабное наводнение в Херсонской области из-за обрушения плотины Каховской ГЭС началось в ночь на 6 июня. По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный региону, составил 11,5 миллиарда рублей.