Приплывшие из Херсонской области в Одессу дома и холодильники сняли на видео

Прибитые к берегу возле Одессы дома и холодильники из Херсонской области попали на видео

Личные вещи жителей Херсонской области, пострадавших в результате наводнения после разрушения Каховской гидроэлектростанции, прибило к побережью Черного моря возле Одессы. Информацию о попавших на видео предметах опубликовал РБК.

На записи, снятой очевидцем происшествия, можно увидеть, как крыша дома, холодильник и другие личные вещи плавают на поверхности грязной и мутной от веток и мусора воды недалеко от берега.

«"Кадинский", инклюзивный пляж "Дельфин", вот Французский бульвар. Просто дом чей-то, крыша, камыши. Очень жестко, очень жестко. Мусора... Просто треш», — поделился впечатлениями от увиденного один из жителей Одессы.

Ранее доктор технических наук, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов заявил о том, что риск загрязнения Черного моря из-за разрушения Каховской ГЭС существует. По его словам, загрязнение может достигнуть Одессы, однако вряд ли пойдет дальше из-за наличия там других крупных рек.