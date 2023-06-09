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11:06, 9 июня 2023Путешествия

Оценена угроза загрязнения Черного моря из-за разрушения Каховской ГЭС

Доктор наук Болгов: из-за разрушения Каховской ГЭС есть риск загрязнения Черного моря
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: AP

Из-за разрушения Каховской ГЭС есть риск загрязнения Черного моря. Такое мнение в беседе с РБК выразил доктор технических наук, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов.

«Какой-то риск загрязнения прибрежной полосы Черного моря будет, может быть, даже и до Одессы дотянется, вряд ли дальше, там другие крупные реки», — оценил последствия случившегося доктор наук.

Он добавил, что Днепро-Бугский лиман «перехватит» большую часть загрязняющих веществ, которые отложатся на мелководье. Но, по словам Болгова, несмотря на это, угроза загрязнения Черного моря остается. Однако до черноморских курортов вредные вещества вряд ли доберутся, успокоил ученый.

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Доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин, в свою очередь, отметил, что с точки зрения экологии эта катастрофа, возможно, «самая серьезная в Европе в нашем веке».

«Разрушение Каховской ГЭС может повлиять на близлежащую акваторию Черного моря, которая находится вблизи устья Днепра», — предостерег эксперт.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

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    Марина Черняк
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