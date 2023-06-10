Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:44, 10 июня 2023Бывший СССР

Многоэтажное здание приплыло к берегам Одессы из Херсона

«Украина.ру» опубликовало видео с приплывшим многоэтажным зданием к Одессе из Херсона
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Появилось видео с многоэтажным зданием, которое приплыло к берегам Одессы из Херсона, после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Кадры публикует издание «Украина.ру» в своем Telegram-канале.

«Последствия наводнения: из Херсона к берегам Одессы приплыло многоэтажное здание», — сказано в публикации. На видео можно заметить трехэтажную постройку, которая плывет по волнам.

Ранее сообщалось, что предварительный ущерб, нанесенный Херсонской области катастрофой из-за разрушения Каховской ГЭС, составляет 11,5 миллиарда рублей.

Также врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что по предварительным расчетам специалистов, Днепр вернется в привычное русло ниже Каховской ГЭС ближе к 16 июня. Он добавил, что в ликвидации последствий затопления участвуют 795 человек и 344 единицы техники.

Масштабное наводнение в Херсонской области началось из-за частичного разрушения Каховской ГЭС в результате обстрела ВСУ в ночь на 6 июня.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости
    Зеленский заявил о контрнаступлении Украины
    Рогов заявил о попытках ВСУ наступать ночью в Запорожской области
    В Белгородской области констатировали высокий уровень военной подготовки
    В России отреагировали на планы Шольца поговорить с Путиным
    В Норвегии объявили бойкот бренду сладостей из-за работы его владельца в России
    Тарасова прокомментировала новые интимные видео с участием Дзюбы
    Раскрыты подробности работы московских трамваев во время войны
    Многоэтажное здание приплыло к берегам Одессы из Херсона
    Порошенко призвал ФРГ взять на себя ведущую роль в принятии Украины в НАТО
    Британия передаст Украине 20 миллионов долларов после прорыва Каховской ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.