Многоэтажное здание приплыло к берегам Одессы из Херсона

«Украина.ру» опубликовало видео с приплывшим многоэтажным зданием к Одессе из Херсона

Появилось видео с многоэтажным зданием, которое приплыло к берегам Одессы из Херсона, после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Кадры публикует издание «Украина.ру» в своем Telegram-канале.

«Последствия наводнения: из Херсона к берегам Одессы приплыло многоэтажное здание», — сказано в публикации. На видео можно заметить трехэтажную постройку, которая плывет по волнам.

Ранее сообщалось, что предварительный ущерб, нанесенный Херсонской области катастрофой из-за разрушения Каховской ГЭС, составляет 11,5 миллиарда рублей.

Также врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что по предварительным расчетам специалистов, Днепр вернется в привычное русло ниже Каховской ГЭС ближе к 16 июня. Он добавил, что в ликвидации последствий затопления участвуют 795 человек и 344 единицы техники.

Масштабное наводнение в Херсонской области началось из-за частичного разрушения Каховской ГЭС в результате обстрела ВСУ в ночь на 6 июня.

