В Кремле допустили скорую встречу Путина и Си Цзиньпина тет-а-тет

Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин проведут беседу тет-а-тет в Пекине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал международные темы в числе главных на скорой встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства допустил, что Путин и Си Цзиньпин найдут время для доверительной беседы тет-а-тет на форуме «Один пояс — один путь». Кроме того, он ожидает, что у председателя КНР на форуме соберется много гостей.

«Хотя президент Путин будет главным гостем. Но в том, что они найдут время для того, чтобы доверительно пообщаться с глазу на глаз, у меня нет сомнений», — сказал Песков.

До этого Путин подчеркнул, что идеи России и Китая совпадают в рамках «Одного пояса, одного пути».

Третий международный форум «Один пояс — один путь» состоится в Пекине с 17 по 18 октября. Российский лидер намерен принять в нем участие.

Инициативу «Один пояс — один путь» председатель КНР предложил в 2013 году для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. Ее поддержали и присоединились более 150 государств и свыше 30 международных организаций.