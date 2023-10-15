Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:59, 15 октября 2023Мир

В Кремле допустили скорую встречу Путина и Си Цзиньпина тет-а-тет

Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин проведут беседу тет-а-тет в Пекине

Фото: The Kremlin Moscow / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал международные темы в числе главных на скорой встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства допустил, что Путин и Си Цзиньпин найдут время для доверительной беседы тет-а-тет на форуме «Один пояс — один путь». Кроме того, он ожидает, что у председателя КНР на форуме соберется много гостей.

«Хотя президент Путин будет главным гостем. Но в том, что они найдут время для того, чтобы доверительно пообщаться с глазу на глаз, у меня нет сомнений», — сказал Песков.

До этого Путин подчеркнул, что идеи России и Китая совпадают в рамках «Одного пояса, одного пути».

Третий международный форум «Один пояс — один путь» состоится в Пекине с 17 по 18 октября. Российский лидер намерен принять в нем участие.

Инициативу «Один пояс — один путь» председатель КНР предложил в 2013 году для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. Ее поддержали и присоединились более 150 государств и свыше 30 международных организаций.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    «Оно провалилось полностью» Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ. Что в ответ будут делать российские войска?

    Мадонна завернулась в украинский флаг на концерте

    На прибывшем в Петербург судне нашли восемь брикетов с кокаином

    Задержание двух белорусов из-за нападения на школу во Франции опровергли

    «Хезболла» подбила израильский танк

    Лисовец назвал россиянкам выдающие в них провинциалок детали в образе

    SHAMAN повредил ногу во время концерта в Кремле

    В Кремле допустили скорую встречу Путина и Си Цзиньпина тет-а-тет

    Назван продукт для быстрого снятия усталости

    Минобороны сообщило о пресечении попытки беспилотников ВСУ атаковать Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости