Путин высказался об идеях России и Китая в рамках интеграций

Путин: идеи России и Китая совпадают в рамках «Одного пояса, одного пути»

Президент России Владимир Путин высказался об идеях России и Китая в рамках интеграций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эксклюзивное интервью Центральному телевидению Китая.

По словам Путина, идеи страны в отношении Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и «Большой Евразии» полностью совпадают с китайскими в контексте международной инициативы «Один пояс, один путь».

Кроме того, глава российского государства отметил, что страна приветствует предложенную председателем КНР Си Цзиньпином инициативу. «Вместе работаем, готовы и будем работать дальше», — заключил Путин.

Ранее в России оценили шансы создания союза с Китаем в духе времен холодной войны. Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров заявил, что Россия не намерена создавать с Китаем и Северной Кореей упомянутый союз.