В России оценили шансы создания союза с Китаем в духе времен холодной войны

Посол Бурмистров: намерений создавать союз в духе времен холодной войны у РФ нет

Россия не намерена создавать с Китаем и Северной Кореей союз в духе времен холодной войны. Так шансы появления подобного объединения оценил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

По его словам, Москва не пытается объединить усилия с Пекином и Пхеньяном в противовес США, Южной Корее и Японии.

Дипломат отметил, что создание форматов «узкого состава» более характерно для США, придерживающихся линии по удержанию своего доминирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках так называемой концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

«Мы со своей стороны не преследуем цель формировать антагонистические союзы в духе холодной войны», — заверил посол.

Ранее сообщалось, что в США призвали готовиться к войне с Россией и Китаем.