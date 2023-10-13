В США призвали готовиться к войне с Россией и Китаем

В Конгрессе США призвали нарастить ядерный арсенал для войны с Россией и Китаем

Комиссия при Конгрессе США, занимающаяся вопросами американской стратегической концепции, призвала Вашингтон укреплять свою обороноспособность и готовиться к возможной войне на два фронта — с Россией и КНР. Об этом сообщается в докладе комиссии, опубликованном в сети.

Авторы документа подчеркнули, что опубликовали его на фоне «вызывающего беспокойства» поведения России и Китая в последние годы. В состав комиссии вошли бывшие должностные лица Госдепартамента, Пентагона и Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго США высокого ранга.

«Сегодня Соединенные Штаты находятся на пороге появления не одного, а двух равных по ядерному потенциалу противников,

у каждого из них есть амбиции изменить международный статус-кво силой, если это необходимо. Эта ситуация, которую Соединенные Штаты не предвидели и к которой они не готовы», — отметили авторы доклада.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Россию и Китай я самой острой угрозой миропорядку, который сложился по итогам холодной войны. «То, что мы переживаем сейчас, — это больше, чем испытание на прочность миропорядка. Это конец его», — сказал он.