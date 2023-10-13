Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:49, 13 октября 2023Мир

В США призвали готовиться к войне с Россией и Китаем

В Конгрессе США призвали нарастить ядерный арсенал для войны с Россией и Китаем

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Комиссия при Конгрессе США, занимающаяся вопросами американской стратегической концепции, призвала Вашингтон укреплять свою обороноспособность и готовиться к возможной войне на два фронта — с Россией и КНР. Об этом сообщается в докладе комиссии, опубликованном в сети.

Авторы документа подчеркнули, что опубликовали его на фоне «вызывающего беспокойства» поведения России и Китая в последние годы. В состав комиссии вошли бывшие должностные лица Госдепартамента, Пентагона и Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго США высокого ранга.

Материалы по теме:
Новые порядки. США перестали быть мировым лидером. Как Россия и Китай борются с Западом за мировое господство?
Новые порядки.США перестали быть мировым лидером. Как Россия и Китай борются с Западом за мировое господство?
7 октября 2022
Без мирового господства. Нобелевский лауреат усомнился в могуществе США
Без мирового господства.Нобелевский лауреат усомнился в могуществе США
24 июня 2022

«Сегодня Соединенные Штаты находятся на пороге появления не одного, а двух равных по ядерному потенциалу противников,
у каждого из них есть амбиции изменить международный статус-кво силой, если это необходимо. Эта ситуация, которую Соединенные Штаты не предвидели и к которой они не готовы», — отметили авторы доклада.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Россию и Китай я самой острой угрозой миропорядку, который сложился по итогам холодной войны. «То, что мы переживаем сейчас, — это больше, чем испытание на прочность миропорядка. Это конец его», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Китае рассказали о напугавшей Запад российской ракете

    Армия Израиля бульдозерами разрушила пиццерию

    ХАМАС признался в подготовке атаки на Израиль с 2022 года

    В США призвали готовиться к войне с Россией и Китаем

    Прогулка босоногих москвичей по осенней столице попала на видео

    Раскрыты особенности «таинственных» систем ПВО для Украины

    В России назвали условие проведения ядерных испытаний

    Кризис на Ближнем Востоке назвали важнее конфликта на Украине

    Российские морпехи пресекли попытку ВСУ высадиться рядом с ЗАЭС

    Байдена обвинили в сокрытии масштабов коррупции на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости