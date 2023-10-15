В США призвали не принимать беженцев из сектора Газа

Губернатор Флориды ДеСантис: США не должны принимать беженцев из сектора Газа

Губернатор Флориды Рон ДеСантис выразил мнение, что США не должны принимать беженцев из сектора Газа, где в настоящее время эвакуируют более миллиона жителей на северные территории из-за вооруженного конфликта Израиля с группировкой ХАМАС. Об этом американский чиновник заявил во время выступления в Айове за выдвижение на пост президента республиканской партии, передает The Washington Post.

«Если вы посмотрите на то, как они себя ведут, то не все из них — ХАМАС, но все они антисемиты. Никто из них не верит в право Израиля на существование», — отметил ДеСантис, имея в виду находящихся в Газе палестинских боевиков, спровоцировавших конфликт внезапным нападением на Израиль.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало ключевой темой президентской гонки республиканской партии, большинство из них стремились подчеркнуть стремление поддержать Иерусалим. По мнению губернатора Флориды, беженцев из Газы должны принимать страны арабского мира. Он воспользовался случаем, чтобы вновь поднять вопрос о дополнительных ограничениях для мигрантов, пересекающих границу США с Мексикой.

«Я публично много раз говорил перед этими террористическими атаками на Израиль: в этой стране (в США. — Прим. «Ленты.ру») будет террористическая атака, которую мы сможем связать с этой южной границей», — заявил ДеСантис.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Он заявил о «полном отказе» от перемещения палестинцев с территории сектора Газа.