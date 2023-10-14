Глава Палестины заявил о полном отказе от перемещения палестинцев из Газы

Глава Палестины Аббас заявил о полном отказе от перемещения палестинцев из Газы

Президент Палестины Махмуд Аббас в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом заявил о «полном отказе» от перемещения палестинцев с территории сектора Газа. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Лидер Палестины сказал Байдену, что он полностью отказывается от перемещения палестинцев из Газы», — отмечает агентство.

10 октября Евросоюз (ЕС) признал «Исламское движение сопротивления» ХАМАС террористической организацией. «У терроризма и варварства нет оправдания», — сказала премьер-министр Франции Элизабет Борн на фоне вторжения боевиков радикальной группировки на территорию Израиля.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.