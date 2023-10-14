Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:34, 14 октября 2023Мир

Глава Палестины заявил о полном отказе от перемещения палестинцев из Газы

Глава Палестины Аббас заявил о полном отказе от перемещения палестинцев из Газы

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Президент Палестины Махмуд Аббас в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом заявил о «полном отказе» от перемещения палестинцев с территории сектора Газа. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Лидер Палестины сказал Байдену, что он полностью отказывается от перемещения палестинцев из Газы», — отмечает агентство.

10 октября Евросоюз (ЕС) признал «Исламское движение сопротивления» ХАМАС террористической организацией. «У терроризма и варварства нет оправдания», — сказала премьер-министр Франции Элизабет Борн на фоне вторжения боевиков радикальной группировки на территорию Израиля.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    В Польше допустили готовность Зеленского к переговорам с Россией

    В США призвали не принимать беженцев из сектора Газа

    Российские военные применили установку «Партизан»

    Пленницы маньяка, генерал-заложник и внучка олигарха в чемодане: самые громкие похищения людей в истории СССР и России

    Над приграничным российским регионом сбили 12 беспилотников

    Байден предложил Аббасу гуманитарную помощь палестинцам

    Байден провел переговоры с премьером Израиля и президентом Палестины

    В приграничном российском регионе сработала система ПВО

    Глава Палестины заявил о полном отказе от перемещения палестинцев из Газы

    Российский хоккеист побывал в американском городе и указал на грязь и бездомных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости