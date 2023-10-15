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13:13, 15 октября 2023Россия

В военно-транспортном самолете по пути в Петербург загорелась кабина

Mash: в военно-транспортном Ан-12 над Самарской областью загорелась кабина

Фото: Tsuguliev / Shutterstock / Fotodom

В российском военно-транспортном самолете Ан-12 во время полета загорелась кабина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел днем в субботу, 14 октября. Экипаж борта, следовавшего по маршруту из Сызрани в Санкт-Петербург, доложил диспетчерам о задымлении, находясь над Самарской областью.

Пилоты приняли решение не объявлять сигнал бедствия и в течение 15–20 минут совершили посадку на аэродром вылета. Согласно предварительным данным, причиной задымления стало замыкание проводки.

Ранее сообщалось, что в самолете российской авиакомпании произошло задымление из-за того, что у одного из пассажиров загорелся телефон. Аккумулятор устройства вспыхнул после приземления воздушного судна в аэропорту Шереметьево, когда пассажиры уже покидали самолет.

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    Варвара Кошечкина
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