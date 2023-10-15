ВКС России нанесли ракетно-бомбовые удары по украинским войскам

Минобороны: ВКС России нанесли ракетно-бомбовые удары по ВСУ под Синьковкой

Начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли ракетно-бомбовые удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Синьковкой и другими населенными пунктами Купянского района. Об этом сообщает РИА Новости.

Удары по украинским войскам нанесли экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 и самолеты штурмовой авиации. Под удар попали 95-я десантно-штурмовая бригада, 14-я и 32-я механизированные бригады и подразделения территориальной обороны в районах Синьковки, Ивановки, Леоновки.

11 октября Зыбинский заявил, что российская авиация нанесла 14 ударов по бригадам Вооруженных сил Украины на купянском направлении. По его словам, два удара по взводным опорным пунктам украинской 4-й танковой бригады в районе Макеевки было нанесено расчетами тяжелых огнеметных систем.