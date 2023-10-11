Российская авиация нанесла 14 ударов по бригадам ВСУ

Минобороны: авиация нанесла 14 ударов по бригадам ВСУ на купянском направлении

Российская авиация нанесла 14 ударов по бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский, его цитирует РИА Новости.

Ракетно-бомбовые удары по бригадам противника нанесли экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 и самолеты штурмовой авиации. Под удар попали 25-я воздушно-десантная бригада, 14-я и 32-я механизированные бригады, которые находились в районе Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Берестового.

Помимо этого, два удара по взводным опорным пунктам украинской 4-й танковой бригады в районе Макеевки было нанесено расчетами тяжелых огнеметных систем. За сутки на купянском направлении ВСУ потеряли более четырех взводов.

Ранее сообщалось, что на купянском направлении ВС России отразили пять атак ВСУ в Харьковской области и Луганской народной республике. ВСУ потеряли около 170 человек.