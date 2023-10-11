Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:28, 11 октября 2023Россия

Российская авиация нанесла 14 ударов по бригадам ВСУ

Минобороны: авиация нанесла 14 ударов по бригадам ВСУ на купянском направлении

Российская авиация нанесла 14 ударов по бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский, его цитирует РИА Новости.

Ракетно-бомбовые удары по бригадам противника нанесли экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 и самолеты штурмовой авиации. Под удар попали 25-я воздушно-десантная бригада, 14-я и 32-я механизированные бригады, которые находились в районе Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Берестового.

Помимо этого, два удара по взводным опорным пунктам украинской 4-й танковой бригады в районе Макеевки было нанесено расчетами тяжелых огнеметных систем. За сутки на купянском направлении ВСУ потеряли более четырех взводов.

Ранее сообщалось, что на купянском направлении ВС России отразили пять атак ВСУ в Харьковской области и Луганской народной республике. ВСУ потеряли около 170 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В европейской стране пожаловались на российский пластик

    Итальянец пожил в российских квартирах и был удивлен отсутствием трех вещей

    Популярная актриса поделилась снимками в откровенном купальнике

    МВД не поддержало отмену штрафов с камер при отсутствии специального знака

    Российская авиация нанесла 14 ударов по бригадам ВСУ

    Мужчины вспомнили о самых странных фразах женщин после секса

    Автоэксперт назвал лучшее время для «переобувания» в зимнюю резину

    Толпа избила похитителя пенисов и сожгла его машину

    В российском регионе беспилотники пытались атаковать хранилище с топливом

    Пушков назвал губительный для Украины шаг США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости