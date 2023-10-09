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14:37, 9 октября 2023Россия

Минобороны заявило о нанесении поражения ВСУ у Работино

МО РФ заявило о нанесении поражения 65-й механизированной бригаде ВСУ у Работино

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом в понедельник, 9 октября, журналистам заявили в Министерстве обороны.

В ведомстве также сообщили, что у села Вербовое Запорожской области была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Уничтожены свыше 15 бойцов, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.

На Купянском направлении ВС России отразили отражены пять атак ВСУ в Харьковской области и Луганской народной республике. ВСУ потеряли около 170 человек.

Кроме того, российские военнослужащие уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения противника близ населенного пункта Прилуки в Черниговской области.

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    Евгения Куликова
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