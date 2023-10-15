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00:49, 15 октября 2023Бывший СССР

На Украине призвали всех военнообязанных явиться в военкоматы

«Страна.ua»: на Украине призвали всех военнообязанных явиться в военкоматы

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

На Украине призвали всех военнообязанных самостоятельно явиться в военкоматы для уточнения данных, об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил страны (ВСУ) Владимир Фитьо, передает «Страна.ua».

Речь идет в том числе о женщинах-медиках. Командование напомнило, что долг защищать родину прописан в Конституции Украины, поэтому всем следует предоставить в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) свои документы.

Фитьо отметил, что необходимо правильно использовать имеющиеся у ТЦК ресурсы, в том числе для того, чтобы предоставить отсрочку от мобилизации тем, кто имеет на нее право.

Он напомнил, что сейчас призыву подлежат украинцы в возрасте от 18 до 60 лет, а также на воинский учет должны встать женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование. Эти требования вступили в силу с 1 октября. Властям необходимо оценить резерв медицинских работников.

Ранее заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила, что сотни тысяч украинцев делают все, чтобы избежать мобилизации в армию республики. Она отметила, что сейчас руководство Украины занимается подготовкой изменений в нормативно-правовые акты, которые должны помочь в урегулировании этой ситуации.

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    Марина Совина
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