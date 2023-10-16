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22:09, 16 октября 2023Мир

В США заявили о готовности перебросить две тысячи военных в Израиль

WSJ: США отобрали 2000 военных для возможной переброски в Израиль

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Соединенные Штаты отобрали две тысячи военных для возможной переброски в Израиль. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей Пентагона.

При этом в Минобороны США подчеркнули, что данные военные не предназначены для выполнения боевых задач. Отмечается, что они будут оказывать консультативную и медицинскую поддержку.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен вернулся в Израиль, чтобы приложить дипломатические усилия для деэскалации возможного более широкого конфликта на Ближнем Востоке. Перед этим он совершил визиты в шесть стран региона и провел переговоры с арабскими официальными лицами.

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    Марина Совина
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