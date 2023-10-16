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14:00, 16 октября 2023Мир

США заверили в одновременной помощи Израилю и Украине

Глава Минфина Йеллен: США могут одновременно оказывать помощь Израилю и Украине

Фото: The White House / Reuters

Вашингтон может одновременно оказывать военную помощь Израилю и Украине. В этом заверила глава Минфина США Дженет Йеллен в интервью телеканалу Sky News.

«Нам действительно необходимо найти средства как для Израиля, так и для Украины. Это приоритет», — заявила министр.

По ее словам, Вашингтон, безусловно, может позволить себе встать на сторону Израиля и поддержать его военные нужды и в то же время должен поддержать Украину.

Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что Вашингтон может одновременно поддерживать Украину и Израиль фразой «кто, если не мы». Американский лидер подчеркнул, что у Соединенных Штатов есть не только обязательства, но и возможность это делать.

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    Семен Александров
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