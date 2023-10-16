Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:58, 16 октября 2023Культура

6-летний сын Дрейка записал свой первый трек

6-летний сын Дрейка записал свой первый трек с баскетбольной командой

Фото: Chris Young / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

6-летний сын канадского рэпера и продюсера Дрейка (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) по имени Адонис Грэм записал свой первый трек. Об этом Дрейк сообщил в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), опубликовав клип на композицию сына под названием My Man.

В треке сын хип-хоп-исполнителя рассказывает о своей повседневной жизни. В клипе на песню также снялась баскетбольная команда Адониса Грэма. «С днем рождения, мой сын», — подписал публикацию Дрейк.

Ранее рэпер заявил, что возьмет перерыв в своей творческой карьере из-за проблем со здоровьем.

Хип-хоп-артист отметил, что уже много лет страдает от некоего заболевания желудочно-кишечного тракта. Сам диагноз 36-летний музыкант уточнять не стал. «В первую очередь мне нужно сосредоточиться на своем здоровье. Поэтому я закрываю ненадолго дверь в студию. Может быть, на год или около того... а может, и немного дольше», — сказал исполнитель.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Российский военный подорвал себя гранатой вместе с бойцом «Азова». Что известно о произошедшем?

    Глава ОБСЕ приехал в Киев

    Умер композитор Геннадий Гладков

    Осужденный бывший прокурор попросил СК проверить объективность судьи Шатровой

    В любимом напитке россиян обнаружили четыре опасности

    Прозрачное платье Иды Галич вызвало споры в сети

    Галактика Андромеды пережила слияние двух галактик

    Россиянке запретили ждать автобус в Петербург на остановке у аэропорта Хельсинки

    Адвокат перечислила самые подделываемые в России документы

    Против нападавшего на россиян мигранта-подростка возбудили дело

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости