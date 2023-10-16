6-летний сын Дрейка записал свой первый трек с баскетбольной командой

6-летний сын канадского рэпера и продюсера Дрейка (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) по имени Адонис Грэм записал свой первый трек. Об этом Дрейк сообщил в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), опубликовав клип на композицию сына под названием My Man.

В треке сын хип-хоп-исполнителя рассказывает о своей повседневной жизни. В клипе на песню также снялась баскетбольная команда Адониса Грэма. «С днем рождения, мой сын», — подписал публикацию Дрейк.

Ранее рэпер заявил, что возьмет перерыв в своей творческой карьере из-за проблем со здоровьем.

Хип-хоп-артист отметил, что уже много лет страдает от некоего заболевания желудочно-кишечного тракта. Сам диагноз 36-летний музыкант уточнять не стал. «В первую очередь мне нужно сосредоточиться на своем здоровье. Поэтому я закрываю ненадолго дверь в студию. Может быть, на год или около того... а может, и немного дольше», — сказал исполнитель.