82-летняя Марта Стюарт снялась в платье с высоким разрезом

Американская телеведущая и писательница Марта Стюарт, прославившаяся благодаря советам по домоводству, поделилась снимками в откровенном образе. Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

82-летняя знаменитость снялась в коридоре дома в серебристом оверсайз-платье длины макси с блестящими пайетками из ассортимента бренда Andrew Yu. На размещенных кадрах видно, что наряд телезвезды оформлен высоким разрезом, который демонстрирует ее ногу в туфле на каблуке с открытым носом.

Волосы Стюарт распустила и уложила в объемную прическу, а также нанесла макияж в нюдовых оттенках. «Любила наряжаться что тогда, что сейчас», — подписала она пост, который набрал сотни тысяч лайков. Подписчики восхитились ее внешностью в комментариях. «Красотка», «Выглядишь потрясающе для 82», «Просто вау», — высказывались фанаты.

В мае Марта Стюарт раскрыла поклонникам секрет молодости. Телезвезда заверила, что ежедневно пьет сок, который делает из различной зелени, растущей на ее огороде. Кроме того, она регулярно пользуется косметикой бренда Clу de Peau Beaute.