Симоньян напомнила уехавшим из России об Ахматовой

Симоньян напомнила уехавшим из России звездам шоу-бизнеса об Ахматовой

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1» поставила Анну Ахматову в пример звездам шоу-бизнеса, покинувшим Россию после начала спецоперации. Ее слова приводит РИА Новости.

Симоньян напомнила, что Ахматова оставалась в России в сложные времена, даже когда могла покинуть страну. Она назвала Ахматову ролевой моделью и подчеркнула, что не может так сказать о представителях шоу-бизнеса. По словам Симоньян, Ахматова «пережила всех своих мучителей, пережила [Иосифа] Сталина».

«Гражданская война, революция. Сколько ее уговаривали. И потом она осталась. Она пережила столькое по сравнению со своей блистательной юностью», — подчеркнула журналист.

Ранее Симоньян назвала условие для возвращения уехавших из страны россиян. По ее словам, желающие вернуться могут помогать участникам спецоперации России на Украине.