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17:53, 16 октября 2023Бывший СССР

Алиев прошелся по флагу Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Алиев прошелся по флагу Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прошелся по флагу Нагорного Карабаха, который был расстелен на полу в бывшей администрации республики. Этот момент в своем эфире показал телеканал AzTV.

На видео глава государства входит в здание под торжественную музыку. Алиев идет по холлу, наступает на флаг, смотрит на него и делает еще несколько шагов по символу Карабаха.

Ранее президент Азербайджана поднял государственный флаг в Ханкенди (Степанакерт) — бывшей столице Нагорного Карабаха. До этого он уже участвовал в такой же церемонии на территории Сарсангского водохранилища в Тертерском районе и в городе Агдере (Мардакерт).

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    Алевтина Запольская
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