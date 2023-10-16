Президент Азербайджана Алиев прошелся по флагу Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прошелся по флагу Нагорного Карабаха, который был расстелен на полу в бывшей администрации республики. Этот момент в своем эфире показал телеканал AzTV.

На видео глава государства входит в здание под торжественную музыку. Алиев идет по холлу, наступает на флаг, смотрит на него и делает еще несколько шагов по символу Карабаха.

Ранее президент Азербайджана поднял государственный флаг в Ханкенди (Степанакерт) — бывшей столице Нагорного Карабаха. До этого он уже участвовал в такой же церемонии на территории Сарсангского водохранилища в Тертерском районе и в городе Агдере (Мардакерт).